Schwimmen in der Weser bei acht Grad Celsius

Seit 1972 organisiert die Tauchergruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Minden das alljährliche Neujahrsschwimmen. Damit will sie für die Ziele der DLRG werben. Man muss sich schon überwinden, selbst mit Neoprenanzügen, in den Fluss zu steigen. In diesem Jahr lag die Wassertemperatur ca. 3,5 Grad Celsius unter der Lufttemperatur. In normalen Jahren ist es draußen erheblich kühler als im Wasser.

Die 85 Teilnehmer der Veranstaltung schwammen die knapp fünf Kilometer vom Wassersportclub Porta Westfalica flussabwärts bis zum DLRG -Bootshaus in Minden. Damit alle wohlbehalten anschließend Punsch und Erbsensuppe genießen konnten, wurden sie von zwei Motorbooten und 60 Einsatztauchern und -taucherinnen begleitet.

Stand: 01.01.2018, 15:12