Neujahrsschwimmen in Münster

Die meisten sind natürlich in Badehose oder Badeanzug in den Kanal gesprungen und gehüpft oder haben sich vorsichtig reingetraut. Einige haben sich aber zusätzlich eine kleine Kostümierung gegönnt. Der Spaß stand auch Neujahr 2023 absolut im Vordergrund. Möglicherweise wollte der ein oder andere Zeitgenosse zusätzlich aber auch so dem Silvesterkater ein Schnippchen schlagen. Oder mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr gleich am ersten Tag beginnen: Öfter mal schwimmen zu gehen.

Dieses Event hat sich natürlich rumgesprochen. So machten auch die Spaziergänger am Kanal Halt oder kamen extra zu dem Event. Denn im Winter sieht man nicht jeden Tag Schwimmerinnen und Schwimmer im Kanal. Und Heißgetränke gab es auch noch. Vermutlich auch bei der elften Auflage in nächsten Jahr.

Neujahrsschwimmen zum zehnten Mal

Mit elf Wagemutigen fing es im Jahr 2012 an. Die sprangen bei der Erstausgabe des Neujahrschwimmens von Münster damals in den Kanal. Jetzt feierte dieses Event ein kleines Jubiläum. Denn schon zum zehnten Mal wurde an Neujahr im Kanal geschwommen. Und dieses Jubiläum hätte auch schon früher gefeiert werden können. Aber die Corona-Pandemie kam dazwischen. Zwei Mal musste das Neujahrsschwimmen ausfallen.

Der Verein Wasser und Freizeit hat dieses Event aus der Taufe gehoben. Treffender lässt sich der eigene Vereinsname wohl nicht umsetzen, als mit einen juxigen Schwimmwettbewerb am Feiertag. Die Teilnehmerzahl ist im Laufe der Jahre immer größer geworden. 2023 waren es 300 hartgesottene Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich in das acht Grad kühle Nass trauten.