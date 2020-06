Corona-Diagnosezentrum Gütersloh: Aufnahmestopp wegen Überfüllung

Das Diagnosezentrum für Coronainfektionen in Gütersloh kann schon am zweiten Tag nach Eröffnung derzeit keine weitere Patienten mehr aufnehmen. Der Andrang der Menschen wurde am Mittwoch (24.06.2020) so groß, dass ein Aufnahmestopp verhängt wurde. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe appeliert an alle, die sich testen lassen wollen, ihre Haus- und Fachärzte aufzusuchen.

Am Dienstagnachmittag hat das eilig eingerichtete Corona-Diagnosezentrum im Carl-Miele Berufskolleg eröffnet. Schon eine Stunde vorher war die Warteschlange mehr als 100 Meter lang. Wer hier ansteht, möchte dringend einen - möglichst negativen - Corona-Test bescheinigt bekommen.

Negatives Testergebnis soll Urlaub absichern