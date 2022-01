Landwirte und Schulklassen helfen Rauchschwalben

Im Kreis Gütersloh wurden so im vergangenen Jahr schon Rauchschwalben-Nisthilfen in einer Gemeinschaftsaktion von einem Landwirt mit der örtlichen Gesamtschule gebaut und in einem Rinder-Offenstall aufgehängt. Die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft koordiniert und unterstützt das BOWLING-Projekt und verteilt aktuell zum Beispiel auch Hofpakete mit Saatgut, Bäumen und Nistkästen an die Bauern in Ostwestfalen und Lippe.



