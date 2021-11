Neue Schäden an Soester Wiesenkirche

An der gotischen Wiesenkirche in Soest sind neue massive Schäden entdeckt worden. Betroffen ist der Chorbereich um den Hauptaltar herum. An manchen Stellen bröseln die Steine so sehr, dass man durch die Mauer hindurchsehen kann.

Der ehemalige Dombaumeister Jürgen Prigl wurde extra aus seinem Ruhestand geholt, um bei der Beseitigung der Schäden zu helfen. Die Schäden seien von einem „brutalen Ausmaß“, so Prigl. Um sie zu beheben, seien mehr finanzielle Mittel notwendig. Das Land unterstützt die Restaurierung der Wiesenkirche derzeit jährlich mit fast 700.000 Euro.

Bereits seit drei Jahren wird die bröselige Mauerkrone von außen saniert. Jetzt zersetzen sich auch die Grünsandsteine im Inneren. Das sei alarmierend, da auf ihnen der Dachstuhl des Chores liegt. Schritt für Schritt werde das Bauhütten-Team die Schäden beseitigen - um einem Einsturz von Teilen der Kirche vorzubeugen.