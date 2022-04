Alexandra Dorndorf wird neue Polizeipräsidentin in Münster

Damit ist sie die erste Frau an der Spitze der Münsteraner Polizeibehörde und folgt auf Falk Schnabel. Der hatte am Tag zuvor sein Amt als Polizeipräsident in Köln angetreten. Für Münster ist es bereits die vierte Besetzung des Chef-Sessels in rund zwei Jahren.

Erfahrungen als stellvertretende Polizeipräsidentin

" Mit Alexandra Dorndorf gewinnt das Polizeipräsidium Münster eine absolut erfahrene Führungskraft, die in der Region fest verwurzelt ist ", erklärte Reul.

Alexandra Dorndorf ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt aktuell mit ihrer Familie in Münster. Die 48-jährige Juristin kommt gebürtig aus dem Kreis Steinfurt, wo sie seit Juni 2021 Kreis-Direktorin ist. Mit Polizei-Themen kennt sie sich auch schon aus: Von Oktober 2018 bis Juni 2020 war sie nämlich stellvertretende Polizeipräsidentin in Dortmund. In dieser Position habe sie sich besonders verdient gemacht, so Reul.

Vorfreude auf neue Funktion

" Ich freue mich auf meine neue Funktion in meiner Heimatstadt Münster und auf ein Wiedersehen mit vielen Kolleginnen und Kollegen der Polizei NRW ", sagte Dorndorf am Dienstag. Gemeinsam mit der Mannschaft der Polizei Münster und allen Sicherheitspartnern in der Stadt wolle sie ihren Beitrag für die Sicherheit der Menschen in Münster leisten.