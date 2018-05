Mehr als 600 Menschen haben am Donnerstag (10.05.2018) in Bielefeld gegen eine Demo der Partei "Die Rechte" protestiert. Anlass der Demo ist die Inhaftierung der Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck.

Rund 300 Teilnehmer der Rechten-Demo marschierten zur Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede, in der die 89-Jährige seit Montag eine zweijährige Haftstrafe absitzt.

600 Gegendemonstranten beim Bündnis gegen Rechts

Ein Bündnis gegen Rechts hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Sie setzten ein Zeichen gegen die Leugnung des Holocaust und Neonazis.

Am Rande der Demo kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizei und etwa 100 vermummten Anhängern der linken Szene. Laut Polizei wurden zwei Beamte leicht verletzt, zwei Personen wurden wegen Widerstands gegen Polizeibeamte vorläufig festgenommen.

Hundertschaften und Reiterstaffel im Einsatz

Um ein Aufeinandertreffen der Rechten und Gegendemonstranten zu verhindern, begleiteten Polizeihundertschaften, eine Reiterstaffel und der Verkehrsdienst die Gruppierungen auf dem Weg vom Bahnhof zur Haftanstalt.

Haverbeck im geschlossenen Vollzug

Die 89-jährige Ursula Haverbeck hatte am vergangenen Mittwoch ihre Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne nicht angetreten. Die Polizei nahm sie darauf am Montag in ihrem Haus in Vlotho fest.