Narkosetod eines 14-Jährigen: Verfahren gegen weitere Ärzte eingestellt

Ein Oberarzt soll 15.000 Euro, eine Ärztin 10.000 Euro zahlen. Das Geld solle jeweils zur Hälfte an die Hinterbliebenen des verstorbenen Jungen und an gemeinnützige Einrichtungen fließen, sagte die Bielefelder Staatsanwältin Claudia Bosse im Gespräch mit dem WDR . Geschehe dies bis zum Jahresende, werde das Verfahren gegen beide Mediziner eingestellt.

Dramatische Minuten im OP

Ein 49-jähriger angeklagter Arzt vor Gericht in Bielefeld

Bei der Einleitung der Narkose gab es Probleme. Der Junge lief blau an und krampfte. Auch das Narkosegerät löste Alarm aus. Der zuständige Arzt war in diesem Moment augenscheinlich überfordert. Er gab in dem Strafverfahren vor einem Vierteljahr zu, dass er den Alarm nicht zuordnen konnte und nicht alle Funktionen kannte. Hätte der heute 49-jährige Arzt das Narkosegerät richtig untersucht, wäre die Ursache schnell aufgefallen.

Sauerstoffschläuche falsch angeschlossen

Der Oberarzt des St. Elisabeth Hospitals auf dem Weg in den Gerichtssaal