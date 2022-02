Zoff um Namen für Halterner Fahrgastschiff

Das alte Fahrgastschiff "Möwe" auf dem Halterner Stausee geht jetzt in Rente. Der rostende weiße Kahn war Jahrzehnte im Dienst und ist Kult in Haltern. Für den Nachfolger, ein hochmodernes und elektrisch betriebenes Schiff, starteten die Stadtwerke Haltern einen Namenswettbewerb.

Die "Möwe" geht in Rente

Mehr als 160 kreative Vorschläge mit Lokalbezug gingen ein. Viele lehnten an den bisherigen Kult-Namen "Möwe" an, wie beispielsweise "Silbermöwe", "Möwe II" oder auch "MöwE". Die Jury der Stadtwerke Haltern wählte aber den Titel "Lebensfreude" aus, der sich auch im Slogan des Unternehmens wiederfindet. Das löste jetzt einen Sturm der Entrüstung aus.

Kritik an Jury

Sascha Parras hat die Online-Petition gestartet

Der 34-jährige Sascha Parras aus Haltern startete deshalb eine Online-Petition: " Es ist natürlich fragwürdig, warum man erst Leute fragt, was für einen Namen würdet Ihr vorschlagen und im Endeffekt wird was ganz anderes genommen. " Vereinzelt verbinden Menschen den Begriff Lebensfreude sogar mit der NS -Zeit, worüber die Stadtwerke zutiefst empört sind.

Aufgeheizte Diskussion

Das Unternehmen will mit dem Schiff "eMS Lebensfreude" etwas ganz anderes auf den Stausee bringen, spricht von Glück, Optimismus und Vitalität. Dass eine derart aufgeheizte Diskussion um einen Schiffsnamen geführt wird, sei stark übertrieben. Man investiere einen Millionenbetrag, um eine neue Attraktion für Haltern zu schaffen. An "eMS Lebensfreude" wollen die Stadtwerke vorerst festhalten, betonen aber auch, auf die Kritiker zugehen zu wollen.

Neubau soll Maßstäbe setzen

Das neue Fahrgastschiff wird aktuell in einer Werft in Mondorf bei Bonn gebaut. Es wird voraussichtlich im Spätsommer/Herbst in Haltern zu Wasser gelassen und soll auf mehreren Decks bis zu 250 Fahrgäste im Linienbetrieb und bei Events befördern. Damit wird es das größte rein elektrisch betriebene Fahrgastschiff in NRW sein.

