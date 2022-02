Damit kommen der Aufsichtsrat und die Stadtwerke Haltern dem Wunsch aus der Bevölkerung nach. Zuvor hatte der 34-jährige Sascha Parras eine Online-Petition gestartet, an der sich schon nach kurzer Zeit tausende Menschen beteiligten. Der Grund: Die Stadtwerke hatten einen Namenswettbewerb ausgerufen, sich aber dann für den eigenen Namen "eMS Lebensfreude" entschieden. Das stieß der Bevölkerung sauer auf.

Taufe im August

Die alte "Möwe" geht in Rente

Das neue Elektro-Schiff soll nun aber auch "Möwe" heißen - genauso wie sein Vorgänger. Die Taufe soll im August stattfinden. Jahrzehnte war der alte, rostende weiße Kahn im Dienst und geht damit jetzt in Rente. In Haltern hatte die alte "Möwe" Kultstatus.

Neubau soll Maßstäbe setzen