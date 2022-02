Nach Zoff um Schiffsnamen - Halterner Stadtwerke lenken ein

"Wir freuen uns auf einen Sommer voller Lebensfreude, auch wenn unser neues Schiff nicht diesen Namen tragen wird. " Stadtwerke Haltern am See

Dies haben am Freitag (04.02.2022) die Halterner Stadtwerke auf ihrer homepage gepostet. " Wie toll könnte es sein, mit einem Schiff namens ' Lebensfreude' in die Zeit nach der Pandemie aufzubrechen. So haben wir gedacht. Mit einer solch heftigen Diskussion um den Namen haben wir nicht gerechnet, und das macht uns sehr betroffen ."

Neuer Vorschlag für Schiffsnamen

Sie wollten keinen Namen durchdrücken, der den Menschen in Haltern am See nicht gefalle. Deswegen werden die Stadtwerke die Namensgebung überdenken und im Austausch mit dem Aufsichtsrat einen neuen Vorschlag präsentieren. Wann dies sein wird, ist noch unklar.

Bei der Namenssuche habe von vornherein festgestanden, dass die finale Benennung durch eine Jury erfolgen werde und nicht, wie teilweise in Kommentaren behauptet werde, anhand der meisten Likes unter einem Beitrag - so die Stadtwerke Haltern.