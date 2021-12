In Ostwestfalen-Lippe fahren vorerst keine Nachtbusse mehr

Die hohen Infektionszahlen und auch die deutlich verschärfte Corona-Schutzverordnung des Landes lassen den Verkehrs- und Busunternehmen in Ostwestfalen-Lippe nach eigenen Angaben keine andere Wahl. Weil die Clubs und Discos zu sind, bleiben die Fahrgäste aus.

Nachtbusbetrieb lohnt sich derzeit nicht

Der Nachtbus-Betrieb rechnet sich angesichts dessen für die Verkehrs- und Busunternehmen derzeit nicht mehr. So kündigen die Bielefelder Verkehrsbetriebe MoBiel an, ihre Nachtbusse nur noch in der Nacht von Neujahr auf den zweiten Januar 2022 fahren zu lassen - danach ist Schluss.

Auch ländlicher Raum künftig ohne Nachtbus-Verbindung

Auch für den ländlichen Raum sieht es diesbezüglich schlecht aus: In der Region Paderborn/Höxter fuhren Nachtbusse sogar schon am zweiten Weihnachtstag letztmals.



" Nachtfahrten in der aktuellen Pandemielage können weder wirtschaftlich noch verantwortungsbewusst durchgeführt werden ", teilt unter anderem der Paderborner Unternehmen "Padersprinter" mit. Aktuell sähen die Verantwortlichen " keine andere Möglichkeit als den NachtExpress und den Nachtbus vorerst einzustellen ". Frühbusse seien allerdings nicht betroffen.

Ob und wann wieder Nachtbusse fahren, ist offen