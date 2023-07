In Münsters Kneipe "Fyal" ist schon gut was los, als Lisa Tubies und Manuel Rojano gegen 21 Uhr vorbeischauen. Ein DJ legt auf, es ist laut, die Gäste chillen bei Getränken. Betreiber Ole Oelkers hatte oft Beschwerden von Nachbarn und ist froh, dass die beiden Nachtbürgermeister in dem Konflikt vermittelt haben. Kompromiss: Ab 22 Uhr wird die Lautstärke heruntergedreht. Damit können alle leben.

Gut vernetzt in Münsters Partyszene

Münsters Nachtbürgermeister Lisa Tubies und Manuel Rojano haben ihren Traumjob gefunden

Bei Lärmbeschwerden setzen sich Lisa und Manuel mit allen zusammen: Mit den Gastronomen, den Anwohnenden, aber auch das Ordnungsamt ist oft mit im Boot. Deswegen gehört auch Büroarbeit zu ihrem Job dazu: Die beiden sind nämlich nicht nur abends und nachts unterwegs.

In Münsters Partyszene sind sie gut vernetzt: Als DJs kennen sie die Akteure des Nachtlebens. Die beiden sind schon lange befreundet und haben sich gemeinsam beworben. Nachtbürgermeister zu sein: Das ist ihr Traumjob.

Nachtbürgermeister in NRW

Münsters Nachtbürgermeister Lisa Tubies und Manuel Rojano mit Barbetreiber Ole Oelkers

Nachtbürgermeister oder Nachtbeauftragte haben viele größere Städte, in denen gerne gefeiert wird, zum Beispiel Amsterdam oder New York. In Nordrhein-Westfalen sind es Aachen, Dortmund und Münster. Manuel und Lisa wollen sich jetzt um das Thema Sicherheit und Barrierefreiheit im Nachtleben kümmern. Beide hoffen, dass ihre befristete Stelle ab Dezember dauerhaft eingerichtet wird. Darüber wird der Rat der Stadt Münster entscheiden.