Stadt Iserlohn gibt Nachhilfe am Digitalen Parkautomaten

Es ist ein alltägliches Bild: viele Autofahrerinnen und Autofahrer stehen kopfschüttelnd und hilflos vor den digitalen Parkautomaten in Iserlohn. Sie drücken unsicher auf den Touchscreen, schauen sich hilfesuchend um und flüstern manchmal zu sich selbst: Mensch, wie geht denn das?

Gemischte Gefühle beim Parkvorgang

Seniorin Barbara Röttgers-Schulte Beutler hat sich länger mit dem Parkautomaten auseinander gesetzt und den Dreh mittlerweile raus: " Ich hab’s geschafft nach ein, zwei Mal. Aber viele Leute, können es noch nicht. Das sehe ich immer, wie die dann hier stehen ."

Digitale Parkautomaten in Iserlohn: alles eine Frage der Gewohnheit.

Eine andere Autofahrerin ist von der neuen Technik sichtlich genervt: " Das finde ich jetzt doof und eher schwierig. Das verleitet einen dazu jetzt gar nicht zu bezahlen, leider. " Tatsächlich resignieren manche wirklich. Sie legen entnervt die Parkscheibe ins Fenster oder steigen wieder ins Auto und parken woanders.

Einer der modernsten seiner Art

Früher galt: oben Geldmünzen einwerfen, unten Parkzettel rausnehmen. Die Bedienung des digitalen Parkautomaten ist umständlicher. Hier muss man sein Autokennzeichen auf dem Touchscreen eintippen und sich bis zum Bezahlvorgang durchklicken.

Den Parknachweis gibt es auch nur noch digital per E-Mail oder via QR-Code . Die neuen Automaten zählen derzeit zu den modernsten Geräten in Sachen Parkraumbewirtschaftung in Deutschland, so die Stadt Iserlohn.

Nachfragen und Beschwerden häufen sich

Auf den ersten Blick sieht er aus wie alle Parkautomaten.

Vor drei Monaten hat die Verwaltung über 100 alte durch die neuen digitalen Parkautomaten ersetzt. Seitdem häufen sich Nachfragen und Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger bei der Stadtverwaltung.

Der Iserlohner Verkehrs- und Ordnungsdezernent Christian Eichhorn erzählt, was die Kräfte des Ordnungsamtes auf Parkschein-Streife so zu hören kriegen: " 80 Prozent der Menschen haben Fragen, die man beantworten kann. 20 Prozent sind unzufrieden und beschweren sich über die neue Technologie ."

Stadt bietet Nachhilfe

Die Stadt will helfen, dass die Unzufriedenheit abnimmt - und zwar durch Aufklärung. Sie bietet Nachhilfe am digitalen Parkautomaten. Mitarbeitende der Stadt Iserlohn erklären, wie das Gerät funktioniert.

Und sie haben sich noch mehr überlegt, erzählt Dezernent Eichhorn: " Wir haben Flyer gedruckt. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Bedienungsanleitung auf unserer Homepage veröffentlicht. "

Digital und umweltfreundlich

Den Weg zurück zum Auto kann man sich jetzt sparen.

Auch wenn es noch geteiltes Echo gibt: Die Stadt Iserlohn hält an ihren digitalen Parkautomaten fest. Sie sind solarbetrieben und arbeiten papierlos. Der Ausdruck auf Thermopapier und der Gang zurück zum Auto fallen weg. Die Zettelwirtschaft gehört der Vergangenheit an.

Autofahrerin Lisa Sondermann findet es super: " Ich gehöre zur jüngeren Generation. Ich glaube, dass es für uns gar nicht so eine große Umstellung ist. Auch dass es papierlos ist, finde ich auch klasse. "

Die Umstellung fällt Jüngeren tendenziell leichter als Älteren, aber generell ist es eine Sache der Gewohnheit. Gut Ding will eben Weile haben, und das gilt auch für die Digitalisierung der Parkautomaten in Iserlohn.