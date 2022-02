Weltneuheit aus Brilon: Bio-Industriewerkstoff aus Flachs

Der von der Briloner Firma Bond-Laminated entwickelte Bio-Verbundwerkstoff basiert auf Flachsfasern und Polymilchsäure. Damit wird der neue Verbundwerkstoff vollständig aus natürlichen Ressourcen hergestellt und ist bisher weltweit einzigartig.

Neues Material mit glasfaserverstärkten Material vergleichbar

Der Stoff soll genauso fest und hart sein, wie bisherige Glasfaserstoffe - nur noch viel leichter. Genau das sei der große Vorteil. In Zukunft soll die Neuentwicklung aus dem Sauerland in vielen Bereichen eine nachhaltige Alternative zu Glasfaserstoffen bieten, sagt Stefan Seidel, Forschungs- und Entwicklungsleiter:

" Wir haben uns einfach überlegt, welche Rohstoffe kann man einsetzen, die eben nicht den üblichen erdölbasierten fossilen Rohstoffen unterliegen, sondern wo kann man da schon nachhaltige Lösungen finden. " Mittlerweile haben sie die Großserienreife des neuen flachsfaserbasierten Bio -Verbundwerkstoffs hergestellt.

Aktuell tüftelt das Team bei Bond-Laminated, eine Tochter des Industriekonzerns Lanxess, noch an den optimalen Bearbeitungsbedingungen für einzelne Produkte, quasi an einer Gebrauchsanweisung für potentielle Kunden.

Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft

Für den Herstellungsprozess sollen möglichst wenig fossile Rohstoffquellen verwendet werden. Und ist das Produkt einmal gefertigt, bleibt es vollständig in einem geschlossenen Kreislauf. Das komplette Material ist recycelbar:

Es kommt nach Verwendungsende auf den Industriekompost. Was nicht mehr in organische Teile zerlegt werden kann, wird granuliert und wieder neu in der Produktion verwendet. Das gilt auch für die Verschnitte und Abfälle, die in der Produktion entstehen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der neue Verbundwerkstoff könnte für die Zuliefererindustrie des Automobilbaus interessant werden. Auch Sportartikel können dadurch leichter und trotzdem fest sein: Skischuhe, Helme oder auch Schuhsohlen in Sportschuhen.

Auch der Elektroniksektor könnte profitieren. Die Gehäuse von Handys oder Laptops können dünner und leichter werden.