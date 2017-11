Zentrales Wohnen im Münsterland weniger gefragt

Die Nachfrage nach zentral gelegenen Miet- oder Eigentumswohnungen in den Innenstädten ist im Münsterland deutlich zurückgegangen. Das geht aus einer Studie der Bausparkasse LBS West hervor, die am Dienstag (21.11.2017) in Münster vorgestellt wurde.

Flucht aus der City

Nach dieser Studie will nur noch jeder fünfte in der Innenstadt wohnen, vor zehn Jahren war es jeder zweite. Stattdessen sind jetzt Wohnungen in weniger zentralen Stadtvierteln gefragt. Hohe Preise und mangelndes Angebot dürften hier eine Ursache sein, so die LBS .

Ruhe statt Trubel wichtiger geworden

Und: Besonders junge Paare und Berufstätige ohne Kinder wollen inzwischen Ruhe vor der Haustür - statt Trubel in der Stadt. Der hyperschnelle Internetanschluss ist dabei inzwischen genauso wichtig wie eine gute Einkaufsmöglichkeit.

Nachfrage auch für Wohnungen auf dem Land

Nach der Studie möchten 16 Prozent aller, die umziehen wollen, aufs Land ziehen. Die Nachfrage ist danach in diesem Bereich nicht zurückgegangen.

Menschen bleiben häufig im Münsterland