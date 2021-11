Hohe Nachfrage - Impfzentren im Münsterland öffnen wieder

Impfzentrum am FMO wird wieder geöffnet

Neben den Impfangeboten in den Städten wird der Kreis Warendorf in der nächsten Woche (26.11.2021) sein Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven wieder aufbauen und in Betrieb nehmen.

Wie schnell dann mit den Impfungen angefangen werden kann, hängt neben den Aufbauarbeiten davon ab, wie schnell Personal zur Verfügung steht.