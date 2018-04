Nach der Amokfahrt: Münster will Normalität zurück

Ein Meer aus Blumen

Blumen und Kerzen vor der Gaststätte Kiepenkerl

Am Tatort vor dem "Kiepenkerl" ist hingegen noch gar nichts normal. Er gleicht inzwischen einem Meer aus Blumen und Kerzen. Wohl auch deshalb ist es hier ruhiger als im Rest der Münsteraner Innenstadt. Noch immer kommen Menschen vorbei und halten inne.

Die beiden Gaststätten am "Kiepenkerl" haben seit Mittwoch wieder geöffnet, zumindest drinnen. Man sei damit dem ausdrücklichen Wunsch der Mitarbeiter nachgekommen. " Wenn man was tut und was macht, dann ist es manchmal etwas einfacher so etwas zu verarbeiten als wenn jeder alleine damit ist ", sagt Moritz Ludorf vom "Kleinen Kiepenkerl". Wann der Betrieb auch draußen wieder losgeht, kann im Moment niemand absehen.

Kondolenzbuch erweitert

Kondolenzbuch: Viele trugen sich bereits ein

Die Anteilnahme an der Amokfahrt ist groß. In das Kondolenzbuch, das noch bis Sonntag (15.04.2018) im historischen Rathaus ausliegt, haben sich inzwischen so viele Bürger eingetragen, dass es kurzerhand erweitert werden musste.