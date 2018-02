Stürme wie jüngst das Sturmtief Friederike, aber auch lange Trockenperioden oder extreme Regenfälle - das sind Auswirkungen des Klimawandels. Und die tun unseren Wälder gar nicht gut. Die NABU -Naturschutzstation Münsterland hat vier Jahre lang an Maßnahmen zur Stärkung der Wälder gearbeitet. Am Donnerstag (15.02.2018) wurden die Ergebnisse des Projekts "Fit für den Klimawandel" in Münster vorgestellt.

Wald feucht halten

Feuchtigkeit ist für einen gesunden Wald wichtig

Besonders wichtig sei der Boden - der müsse feucht sein. Nur dann bleibe der Wald gesund. Um das zu erreichen, könnten in alte Entwässerungsgräben Dämme gezogen werden. In früheren Jahren wurden in den Wäldern Gräben angelegt, um Moore zu entwässern. Heute sind diese Gräben dafür verantwortlich, dass der Wald noch mehr austrocknet.

Eichen statt Fichten

Um dem Wald in Zeiten des Klimawandels zu helfen, sei es auch wichtig, die richtigen Bäume zu pflanzen. So könnten Fichten mit ihren flachen Wurzeln bei Stürmen schnell umkippen. Besser seien Eichen. Das Projekt des Naturschutzbundes wurde mit drei Millionen Euro vom Bund unterstützt. Im April 2018 läuft es aus.