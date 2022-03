Muttermilchbank hilft frühgeborenen Babys in OWL

100 Milliliter Muttermilch pro Tag reichen

46 Früh- und Neugeborenen konnte so geholfen werden. Schon 100 Milliliter Muttermilch am Tag reichen aus, um ein Frühchen zu ernähren und sein Infektionsrisiko deutlich zu senken. Die lippische Muttermilchbank ist in OWL einzigartig und eines von drei Zentren in NRW.