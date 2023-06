Mutmaßlicher Giftmord: Prozessauftakt in Bielefeld

Die Verteidigung hat den Antrag gestellt, die Anklage nicht zu verlesen. Sie geht davon aus, dass sie auf Beweisen beruht, die nicht verwendet werden dürfen.

Geständnis abgelegt und später widerrufen

Im Kern geht es um ein Geständnis, das die Angeklagte Anfang 2023 bei der Polizei abgelegt hatte. Dort hatte sie über den Mord an dem Ehemann berichtet.

Zusammen mit dem Liebhaber aus Hamburg hatte sie demnach offenbar geplant, ihren Mann zu töten. Der Liebhaber soll Gift besorgt haben, die Ehefrau mischte es in ein Getränk und stellte es dem Ehemann hin. Der Mann trank und starb kurz darauf. Daraus formulierte die Staatsanwaltschaft die Anklage.

Verdächtiger Todesfall, aber keine Anhaltspunkte

Schon bei der Obduktion wurde ein unnatürlicher Tod des Mannes vermutet. Jedoch gab es keinen weiteren Anhaltspunkte, sodass Proben für eine spätere Untersuchung genommen wurden.

Das Geständnis der Frau war dann die Grundlage für die Anklage. Doch die Frau hat es inzwischen widerrufen.

Vorwurf: einseitige Ermittlungen

Selma Y. ist angeklagt

Die Verteidigung sagt, auf die Frau sei Druck ausgeübt worden. Nach dem Tod des Mannes sei in der Familie der Verdacht geäußert worden, sie sei an der Tat beteiligt. Daraufhin sei im Umfeld der Angeklagten gesucht und gezielt nachgeforscht worden. " Da wurden Tatsachen genommen und in ein Licht gerückt, die nicht passen und auch unwahr sind" , so Verteidiger Sven Karsten.

Ziel sei es jetzt, die Unschuldsvermutung wieder herzustellen.

Fortsetzung am 3. Juli

Staatsanwaltschaft und Nebenkläger haben jetzt die Möglichkeit, sich zu dem Antrag zu äußern. Das Gericht wird dann vermutlich am 3. Juli eine Entscheidung treffen, ob und wie der Prozess fortgesetzt werden kann.