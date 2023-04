Muslimischer Schüler feiert Zuckerfest und schreibt Abiprüfung

Für Malik Salifou aus Münster klingelt der Wecker heute am Freitag um 5.00 Uhr. Es ist ein außergewöhnlicher Tag - in jeglicher Hinsicht. Vier Wochen Fastenzeit enden für ihn, er isst das erste Mal wieder etwas zum Frühstück und er schreibt seine erste Abi-Klausur im Fach Biologie.

Für Malik Salifou ist heute ein ganz besonderer Tag

" Es ist halt eine besondere Situation. Mir geht es gut, aber ich bin auch etwas aufgeregt ", sagt Salifou, als ich ihn an der DITIB -Moschee am Bahnhof treffe. Auf mich wirkt er insgesamt noch recht ruhig und entspannt - bewundernswert für einen 18-jährigen, jungen Mann an so einem Tag.

Fasten und gleichzeitig fürs Abi vorbereiten

Der Ramadan hat in diesem Jahr Ende März angefangen, die heiße Lernphase fiel also genau in die Fastenzeit. " Das war schon eine Herausforderung, aber gleichzeitig war das Fasten auch eine spirituelle Unterstützung für mich. "

Als Malik am Mittwoch erfahren hat, dass seine Abiturprüfung um zwei Tage verschoben wird, hat ihn das schon gestresst: "Ich habe es dann aber einfach genommen, wie es ist. " Trotz Prüfung stand für ihn fest, dass er vorher zum Festgebet in die Moschee geht. Das gehört für ihn mit dazu.

Erst Festgebet, dann Abiprüfung

40 Minuten Festgebet vor der Abiprüfung

Rund 40 Minuten dauert die Zeremonie. Wie war es für ihn, frage ich: " Gut, aber ich konnte es nicht so genießen wie sonst. Zwischendurch musste ich schon auf die Uhr schauen. " Kurz noch ein paar Hände geschüttelt und ein paar motivierende Worte von Mitgläubigen eingeholt, fährt Malik direkt zur Schule.

Langsam steigt für ihn die Aufregung. Wäre Nachschreiben eine Option gewesen? " Nein, ich will es gerne weghaben ", sagt er vor dem Schulgebäude. Außerdem fühle er sich jetzt gut vorbereitet.

Nachschreiben? Nein, danke!

Die allermeisten muslimischen Abiturientinnen und Abiturienten, die heute am Freitag eine Prüfung schreiben, machen es genauso wie Malik, verraten mir Schulleitungen unter anderem aus Ahlen, Münster und Bocholt. Niemand habe sich vorher bei ihnen von der Prüfung abgemeldet, um ganztägig beim Zuckerfest dabei zu sein.

Seit 9 Uhr laufen die Abiprüfungen

Aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter im Münsterland auch verständlich, denn Nachschreiben wäre erst am 9. Mai möglich. " Und wer dann krank ist, der muss wirklich lange auf die Prüfung warten ", erklärt mir ein Schulleiter aus Rheine.

Anschließend wieder zur Familie