Interkulturelles Musikprojekt in Iserlohn

Die Schülerinnen und Schüler aus Kroatien, Nordmazedonien, aus der Türkei und Iserlohn begeisterten das Publikum, das sie zum Abschluss mit tobendem Applaus feierte. Im Rahmen des Erasmus+-Musikprojekts "Global Sounds" hatten die Jugendlichen ein knapp dreistündiges Programm mit Musik, Tanz und Gesang präsentiert.

Großartiges Kulturprogramm in der Parkhalle

Gemeinsames Konzert

Zum einen interpretierten die Jugendlichen gemeinsam bekannte Lieder und Tänze aus den jeweiligen Ländern neu. Zum anderen präsentierten das Kammerorchester aus Nordmazedonien, das Streichensemble aus Kroatien, die Folkloretanzgruppe aus der Türkei und die mit dem WDR -Jazzpreis ausgezeichnete Bigband "Jazzination" der Gesamtschule Iserlohn eigene Stücke.

Reger Schüleraustausch bisher

Besuch in Nordmazedonien

Die 33 Gastschüler sowie neun Lehrerinnen und Lehrer sind eine Woche lang in Iserlohn. Auf dem Programm stehen Ausflüge und Besichtigungen von Museen und historischen Orten. Zuvor erlebten die Iserlohner Jugendlichen bei Reisen in die jeweiligen Länder Völkerverständigung und Gastfreundschaft hautnah. Sie wohnten ebenfalls bei Gasteltern und lernten Kultur, Land und Leute kennen.

Iserlohner Gesamtschule ist Vorbild

Die Städt. Gesamtschule Iserlohn ist "Schule ohne Rassimus - Schule mit Courage." Die Bigband "Jazzination" ist seit einigen Jahren Teil des Erasmus+-Schüleraustauschprojekts "Global Sounds" . Für das Projekt "Jazz meets Anatolia" bekam die Schule 2019 den Integrationspreis der Stadt Iserlohn. Die Schule zeigt großes Engagement, setzt sich für Völkerverständigung ein und will eine Brückenfunktion übernehmen.

Initiator und Antreiber: Lütfi Salman

Erfolgreiches Projekt aus 2019

Der Abteilungsleiter Lehrer Lütfi Salman hat das Projekt initiiert: "Es geht darum, unsere Heranwachsenden zu toleranten, weltoffenen und mündigen Bürgern heranzuziehen" , sagt er. "Außerdem fördern diese Projekte das europäische Bewusstsein. Es haben sich schon viele Freundschaften unter den Jugendlichen gebildet."

Schule setzt sich ehrgeizige Ziele

So wurden seit 2014 mehrere Projekte realisiert. Darunter das Kunstprojekt "Walking Bridges" und "Jazz meets Anatolia" mit der Türkei und das noch aktuelle Tanzprojekt "Roda of Global Cultures-Capoeira" mit Portugal. Außerdem sollen bald auch, wie zuvor mit der türkischen Partnerschule AKA-Koleji in Istanbul, feste Partnerschaften mit den Schulen in Kroatien und Nordmazedonien unterschrieben werden, sagt Projektleiter Lütfi Salman stolz.

Schulleiterin Barbara Brühl und Abteilungsleiter Lütfi Salman