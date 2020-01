Franz Müntefering im Interview zu seinem 80. Geburtstag

WDR: Hilft es vielleicht ein Stück weit, dass Sie Sauerländer sind und sowieso von Ihnen keiner die ganz langen Reden erwartet?

Müntefering: Das kann man so gar nicht sagen. Aber ich habe mich immer bemüht, dass die Menschen verstehen, was ich sage. Und ich weiß von mir selbst: Wenn ich jemanden gegenüber habe, der allzu lange Sätze macht, dann weiß man nicht mehr so genau, was er eigentlich meint.

WDR: Ihr großes Thema im Moment, das Alter und wie wir mit Älteren umgehen – warum ist Ihnen das so wichtig?

Franz Müntefering einige Tage vor seinem 80. Geburtstag

Müntefering: Ich meine, dass Demokratie eine Lebensform ist und eben nicht nur der verfasste Staat. Das heißt, jenseits dessen, was Bundestag, Bundesrat und Gerichtsbarkeit ausmachen, kommt es sehr darauf an, wie die Menschen miteinander leben. Ich bin jetzt in der Altersklasse, in der man viel mit Menschen zu tun hat, die 65 und darüber sind. Und man muss sich Gedanken darüber machen: Wie ist das im Älterwerden? Was kann man tun, um gesund und fit zu bleiben? Um soziale Kontakte zu haben und einigermaßen erträglich älter werden zu können? Man kann Einfluss nehmen.

Das Interview führte Janine Breuer-Kolo.