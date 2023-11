Pro-Palästina-Demos am Samstag in Münster verboten

" Die vergangenen Demonstrationen, unter anderem eine Mahnwache am vergangenen Freitag, haben gezeigt, dass es immer wieder zu strafrechtlichen Handlungen kommt ", erklärt Polizeisprecher Jan Schabacker dem WDR . Die öffentliche Sicherheit sei gefährdet. 20 Strafanzeigen seien bei diesen Veranstaltungen schon geschrieben worden.

Die Beschuldigten hätten israelfeindliche Sprüche skandiert oder Plakate mit volksverhetzenden Inhalten hochgehalten. All das reiche für ein Verbot der angemeldeten Veranstaltungen aus. Am vergangenen Freitag war es zum Beispiel bei einer Mahnwache vor dem Hauptbahnhof mehrfach zu Rangeleien zwischen Polizei und Demonstranten gekommen.

Abgesagt wegen "Erkenntnissen und Erfahrungen"

Unter anderem hatte eine Demonstrantin mit einem Glas auf Polizisten geworfen. Außerdem wurden mehrfach Sprüche gerufen, die das Innenministerium zuvor offiziell verboten hatte. Für die Polizei immer wieder Grund zum Eingreifen, teilweise unter aggressivem Protest.

Um genau das zu verhindern, hatte die Polizei den Anmeldern der Mahnwache vor einer Woche mehrere Auflagen erteilt. Unter anderem sollten sie die Fahnen, Plakate und auch die auf T-Shirts getragenen Sprüche vorab fotografieren und der Polizei vorlegen.

Entscheidung folgt Freitag

Dagegen hatten die Organisatoren der Mahnwache allerdings erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Ein Gerichtssprecher erklärt, die Verfügung sei so spät gekommen, dass sie zeitlich nicht umgesetzt werden konnte. Außerdem sei es unrealistisch, dass Demo-Anmelder schon vormittags wüssten, was die Teilnehmer abends präsentieren. Am Ende bekamen die Anmelder der Demo Recht.

Auch jetzt ist wieder damit zu rechnen, dass die Anmelder der geplanten Kundgebungen vor das Verwaltungsgericht ziehen - mit Hinblick auf das Versammlungsrecht. Dann würde voraussichtlich am Freitag endgültig entschieden, ob die Kundgebungen am Wochenende stattfinden oder nicht. Für die Demo am Samstag in der Münsteraner Innenstadt haben die Organisatoren 750 Teilnehmer angekündigt.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 16.11.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Münsterland und im Radio auf WDR 2.