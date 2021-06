An den abgesperrten Aasee-Wiesen in Münster bleibt es in den Partynächten am Wochenende ruhig, Feierwütige und teils aggressive Störer sind aber auch diesmal wieder am Hafen unterwegs.

Es gibt mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Randale. "Wie an einem ganz normalen Wochenende" , bilanziert die Polizei Münster.

Hafen-Gäste von Posern genervt

Am Party-Hotspot Hafen gibt es einige Strafanzeigen

Khalid Shahrouri ist Chef einer Bar direkt am Hafenbecken in Münster. Er sagt, sobald es dunkel wird, kommen die PS -Boliden vorgefahren. Er fordert dringend eine Tempo-30-Zone oder einen Zebrastreifen. Die Stadt reagiere aber nicht. Seine Gäste sind genervt: "Essen lecker, aber die Autos nicht auszuhalten" , so Khalids neuste Google-Bewertungen.

Tuner szene an der Loddenheide

Am Samstagabend sammeln sich die aufgemotzten Wagen der Tunerszene auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Loddenheide in Münster. Gegen 23 Uhr sind es rund 50 Autos. Gegenseitig werden die PS -starken, häufig tiefergelegten Fahrzeuge präsentiert.

Die Polizei muss aber nicht einschreiten, zeigt nur Präsenz. Viele reisen spät in der Nacht zurück ins Ruhrgebiet, Düsseldorf und teils sogar ins Rhein-Main-Gebiet.

"Autotuner nicht gleich Autoposer"

Die Tuner distanzieren sich klar von den Posern

Der 18-jährige Dominik aus Münster erklärt: Autotuner, zu denen er sich selbst zählt, sind nicht zu verwechseln mit Autoposern. Erstere lieben ihr Auto, schrauben, pflegen, polieren es. Die Poser nutzten es schlicht für Ansehen und Schaulaufen. Mit ihnen wolle man als Tuner nichts zu tun haben.

Illegales Autorennen

Freitagabend gibt es in der Nähe des Hafens ein illegales Autorennen. Zwei Fahrer treffen sich hier an einer Ampel, um auszutesten, wer schneller beschleunigen kann. Die Polizei verfolgt die Autos und kann einen der Fahrer stoppen - Führerschein und Fahrzeug des 39-Jährigen sind jetzt weg.

