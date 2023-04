Nottuln im Münsterland testet "Tankbänke" für Bäume

Am Tankbank-Konzept wird weiter getüftelt

Planungsskizze der Tankbank.

Die Idee zur Tanbank kam Unternehmer Franz Humberg beim Gang durch die Stadt: " Überall stehen große voluminöse Bänke und der Baum braucht Wasser. Dann hab ich einfach was gebaut. " Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigten Vater und Sohn alle Teile selbst und probieren sich aus. Auch jetzt wollen sie ihre Idee noch verbessern. Die Tanks in Nottuln sind ihnen noch zu klein, auch eine Lehne fehlt und weitere technische Innovationen gibt es auch: " Wir wollen Feuchtigkeitssensoren in den Boden bringen, um den Baum wirklich nur bei Bedarf zu bewässern ", denkt Michael Humberg weiter. So könnte viel Wasser gespart werden.

Halbjährige Testphase – und dann?

Franz Humberg (links) und Michael Humberg entladen die Bank.