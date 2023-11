Im Archiv des Museums finden sich bislang nur zwei Dutzend der lästigen Tierchen. Das ist sehr wenig, um ein rundes Bild von der Verbreitung im Land zu zeichnen. Dabei gibt es im Archiv des Naturkundemuseums Münster einen riesigen Fundus an präparierten Tierkörpern - auch exotische, aber vor allem heimische aus den vergangenen 150 Jahren.

Wanzen sammeln für die Wissenschaft

Es gibt Schmetterlinge und Käfer zu Hunderten, zu Tausenden. Nur bei den Bettwanzen sieht es dünn aus. Sammlungsmanagerin Daria Carobene ahnt auch, warum das so ist: " Die sind einfach nicht so hübsch. Käfer sind interessanter und Schmetterlinge schöner. "

In Frankreich sind derzeit sehr viele Bettwanzen in Hotelbetten oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Darum steigt das allgemeine Interesse an ihnen aktuell enorm - auch im Museum in Münster.

Bettwanzen dringend gesucht!

Bettwanzen: tot und eingefroren - oder wenigstens fotografiert

Denn es ist nicht auszuschließen, dass die Bettwanze sich auch bei uns bald wieder heimischer fühlt. Darum wollen die Forscher wissen: Wo kommen sie her, wo gehen sie hin? Darum suchen sie Fotos toter Tiere - oder gleich Wanzenleichen. Die sollte man über Nacht im Tiefkühlfach lagern und dann per Post ans Museum schicken.

Das könnte den Wissenschaftlern des Museums dabei helfen, die Verbreitungswege der Bettwanzen besser nachzuvollziehen. Die Einsender würden so ihrerseits erfahren, ob sie wirklich eine Bettwanze dingfest gemacht haben.

Woher kommen sie und warum so viele?

Die Forscher hoffen, die Ausbreitung der Tiere besser zu verstehen

Bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war die Antwort klar. Da lebten Milliarden der Mini-Blutsauger in unseren Betten. Doch dann bekam man das Problem in den Griff und wachte ungebissen auf. Die Bettwanze geriet hierzulande in Vergessenheit - bis zur Plage in Frankreich.

Wie die Bettwanze an sich lebt, ernährt und sich bewegt, wissen die Forscher. Weniger klar ist, weshalb es immer mal wieder zu so großen Ausbreitungen wie aktuell in Frankreich kommt. Das ist bislang der Bettwanzen dunkles Geheimnis.

Frühwarnsystem fürs Schlafzimmer?

Hier im LWL-Museum in Münster freut man sich über Wanzen-Post.

Das wollen die Forscher mit Hilfe der Bevölkerung jetzt lüften. Und dafür brauchen sie eben möglichst viele Wanzen nebst Begleitinformationen. Eventuell können sie so frühzeitig erkennen, ob der kleine Feind sich wieder in unseren Betten breit machen will.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit Münsterland am 03.11.2023.