Zu wenige Plätze: Münster musste Kriegsflüchtlinge abweisen

Die etwa 50 Personen wurden nach ihrer Ankunft mit dem Bus zunächst in der Oxford-Kaserne in Münster versorgt. Weil es aber weder dort, noch irgendwo anders in der Stadt freie Plätze in Notunterkünften gibt, mussten sie am Freitag weiterreisen.

Die Stadt hatte daraufhin die Bezirksregierung Arnsberg um Unterstützung gebeten. Die hatte dann dafür gesorgt, dass die Menschen in einer Flüchtlingseinrichtung des Landes in NRW untergebracht werden.

Ab Montag wieder freie Plätze

Erst ab Montag kann die Stadt Münster wieder Flüchtlinge aufnehmen, bis dahin soll die Sporthalle Hiltrup entsprechend hergerichtet sein.

Über dieses Thema berichten wir am 10.03.2022 im Radio auf WDR 2 in der Lokalzeit Münsterland.