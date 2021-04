Mehr Müll landet im Lockdown in der Umwelt

Die Städte und Kommunen erklären sich das erhöhte Müllaufkommen dadurch, dass im Lockdown viele Produkte nur "to-go", also zum mitnehmen, angeboten werden. Werden sie achtlos weggeworfen, führen sie dazu, dass immer mehr Straße oder Grünanlagen vermüllen. Mehrere Kommunen und Städte in NRW beobachten diese Entwicklung mit Sorge.

Extra Fahrzeuge im Einsatz

Stadtreinigungen und Bauhöfe hätten einiges zu tun. In Duisburg fallen vor allem To-Go-Verpackungen ins Gewicht. Dort müssten öffentliche Mülleimer etwas häufiger geleert werden, so die Wirtschaftsbetriebe Duisburg. In Paderborn sei hingegen extra ein Fahrzeug im Einsatz, um größere Gegenstände und Sperrmüll von den Straßen und Wegen zu holen.

Dortmund hatte schon vor dem Lockdown Probleme mit Sperrmüll. Nun sei noch der Papiermüll dazugekommen, so die Entsorgung Dortmund GmbH (EDG). Immer wieder entsorgten Menschen Kartons neben den bereits vollen öffentlichen Papiercontainern. Dadurch sei der Reinigungsaufwand angestiegen. Ähnlich sieht das in Remscheid aus.

Kleinere Städte und Kommunen haben weniger Probleme

Der Lockdown sorgt aber aber nicht überall für Probleme. In manchen kleineren Städten wie Beverungen oder Bünde in Ostwestfalen-Lippe seien die Abfallmengen und auch die wahllose Vermüllung im Lockdown nicht so stark angestiegen. Jedoch habe sich hier, wie fast überall in NRW, der Anteil des privaten Mülls durch den Lockdown verstärkt.

Sperrmüll nimmt zu

In Remscheid haben zudem offenbar besonders viele ausgemistet: Hier hat Sperrmüll und Elektroschrott stark zugenommen. Allerdings wurde der meist ordnungsgemäß auf den Wertstoffhöfen oder im angemeldeten Sperrmüll entsorgt, so die Technischen Betriebe Remscheid.