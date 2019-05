Rund um den Aasee in Münster lässt die Stadt den Müll der Mai-Partys zunächst liegen. Der Abfall soll erst am Donnerstag (02.05.2019) abgefahren werden. Auch in diesem Jahr zog es wieder tausende, vor allem junge Leute zum Grillen und Feiern an den münsterschen Aasee.

Vorsorglich Müllsäcke verteilt

Mit dabei waren Teams der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster ( AWM ). Sie verteilten Müllsäcke an die Ausflügler und erinnerten sie daran, ihren Müll mitzunehmen. Dennoch blieb wieder viel Abfall liegen - und der wurde nicht sofort abgefahren.

Einen Teil des Mülls nahmen die Ausflügler wieder mit - aber eben längst nicht alles

" Wir räumen ja sonst immer am frühen Morgen des 2. Mai auf, das heißt die meisten Münsteraner sehen gar nicht, was an Müll liegen bleibt ", sagt Manuela Feldkamp von den AWM. Die Aktion solle sensibilisieren und " ein gewisses Bewusstsein " schaffen. Daher rücken die AWM erst am frühen Donnerstagnachmittag an, um die Müllberge abzutragen. Sie hoffen, dass ihnen viele Freiwillige beim Aufräumen helfen.

Viele Tausend Ausflügler landesweit

Auch am Bolzplatz Rabenhain blieb viel Müll zurück

Auch landesweit waren bei dem zumeist schönen Wetter am 1. Mai Tausende unterwegs. In Südwestfalen gehört der Bolzplatz Rabenhain bei Siegen zu den Hotspots der Ausflügler; in der Nähe von Dortmund ist es der Cappenberger See.

Randalierer in Jülich

Viel zu tun hatte die Polizei in Jülich. Hier war in der Nacht zum 1. Mai eine Party aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen und zwei Diensthunden anrücken, um die Randalierer auseinanderzubringen. Die Bilanz: Fünf Personen wurden in Gewahrsam genommen, vier Polizisten verletzt.

In Heimbach in der Eifel stürzte am frühen Morgen des Maifeiertages ein 24-Jähriger von einem Traktorgespann. Dabei wurde er von dem Anhänger überrollt und schwer verletzt.