Der Attendorner Automobilzulieferer Mubea will nach Angaben der IG Metall Olpe vom Tarifvertrag abweichen. Im Flyer zu einer Mitgliederversammlung schreibt die Gewerkschaft, dass der Umsatz von Mubea rückläufig sei. Deshalb solle beim Personal gespart werden.

Am Dienstag (26.11.2019) will die Gewerkschaft die Mubea-Beschäftigten in der Versammlung befragen, ob sie mit einem Abweichen vom Tarifvertrag einverstanden sind.

IG Metall will sich über Lage informieren

Falls ja, will sich die Gewerkschaft genau über die Lage des Unternehmens informieren und dann entscheiden, wie sie weiter vorgeht. Das Unternehmen selbst will sich auf WDR -Anfrage bislang nicht dazu äußern. An den Mubea-Standorten in Attendorn und Daaden in Rheinland-Pfalz sind mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Stand: 26.11.2019, 06:00