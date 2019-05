Mountainbike-Festival: Rennen,Tricks und spektakuläre Sprünge

In Winterberg trifft sich ab Donnerstag (30.05.2019) alles, was in der Mountainbike-Szene Rang und Namen hat zu Europas größtem Freeridefestival. Bei dem Dirt Masters Festival gehen Amateure und Profis an den Start. Sie fahren auf denselben Strecken und messen sich bei rasanten Rennen, beim sogenannten Slopestyle oder in der "Bunny Hop"-Disziplin, um dabei möglichst spektakuläre Tricks und Sprünge zu zeigen.