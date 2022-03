Hiddenhausen: Anwohner bei Motorradrennen getötet

Am späten Dienstagabend haben sich offenbar zwei Motorradfahrer in einem Wohngebiet in Hiddenhausen ein illegales Rennen geliefert und sind eine Wohnstraße auf und ab gefahren. Das bestätigten mehrere Zeugen der Polizei bestätigt.

Motorrad stößt frontal mit Anwohner zusammen

Ein Anwohner trat auf die Straße und versuchte die Fahrer zum Bremsen aufzufordern. In dem Moment überholte ein Motorrad das andere und knallte mit voller Wucht frontal in den 58 -jährigen Mann hinein. Er verstarb noch an Unfallstelle.

Polizei sucht nach zweitem Motorradfahrer

Der 23 Jahre alte Motorradfahrer wird verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Motorradfahrer flüchtet. Die Polizisten sichern bis in die Nacht umfangreich Spuren. Die Polizei sucht jetzt nach dem zweiten Motorradfahrer und bittet um Hinweise.

Illegale Rennen sind ein Problem

Beide Motorräder hatten keine Kennzeichen an ihren Maschinen. Nach Angaben der Polizei sind illegale Motorradrennen in letzter Zeit im Kreis Herford ein größeres Problem.

Wir haben über das Thema auch auf WDR2 im Hörfunk am 09.03.2022 um 7:30 Uhr berichtet.