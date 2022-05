Frau in Münster mit Eisenstange angegriffen

Am Donnerstagmorgen soll der wohnungslose Mann die Frau auf offener Straße in der Nähe ihrer Wohnung in Münster unvermittelt angegriffen haben. " Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, der Frau mehrmals mit einer Eisenstange insbesondere auf den Kopf, sowie den Oberkörper geschlagen zu haben ", so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Erst als der 50-Jährige bemerkte, dass Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden, ließ er von seinem Opfer ab, stieg in sein Auto und flüchtete, berichten die Ermittler. Hinzugerufene Polizisten verfolgten den Mann über die Bundesstraße bis nach Laer im Kreis Steinfurt. Dort konnten die Beamten ihn widerstandslos festnehmen. Mittlerweile wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Die Frau wurde durch den Angriff schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Ermittler.

