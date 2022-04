Bruder in Brand gesteckt

Worum es bei dem Streit in der Familie am späten Ostermontag ging, ist noch unbekannt. Nach ersten Ermittlungen hat aber in der Folge um 23.10 Uhr ein 48-jähriger Mann eine brennbare Flüssigkeit auf die Haustür am Einfamilienhaus seiner Eltern gegossen.

Dabei habe er " auch den in der Tür stehenden 39-jährigen Bruder getroffen ", heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Münster. Anschließend soll der 48-Jährige die Flüssigkeit angezündet haben, wodurch die Tür in Brand geraten sei, " auch der Bruder wurde von dem Feuer erfasst. "

Bruder, Vater und Mutter verletzt

Danach floh der Mann zunächst, konnte später aber in seiner Wohnung festgenommen werden. Ob er seinen Bruder absichtlich oder aus Versehen angezündet hat, soll jetzt die eingesetzte Mordkommission ermitteln, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Der 39-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen, die nach ersten Angaben der Ermittler aber nicht lebensgefährlich sind. Er wurde mit einem Rettungshubschrauer in eine Klinik gebracht. Der Vater kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus, die Mutter erlitt leichte Brandverletzungen.

