SEK-Einsatz im Kreis Herford: Personen nach Morddrohung in Sicherheit gebracht

Eine Frau und zwei Männer, die mit dem Tod bedroht wurden, sind deshalb von Beamten unter anderem in Löhne in Schutz genommen worden. Sie wurden an ihren Wohnungen und einer Gaststätte von den Polizisten abgeholt. Es hätte Hinweise auf eine geplante bewaffnete Auseinandersetzung zwischen zwei gegnerischen Gruppen gegeben, so die Polizei.

SEK-Einsatz in Löhne und Bad Oeynhausen

In der Nacht durchsuchten dann Spezialeinheiten die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen in Bad Oeynhausen und Detmold. Dabei wurden neben dem Sondereinsatzkommando auch Sprengstoffspürhunde eingesetzt. Waffen oder Sprengstoff konnten aber nicht gefunden werden.

Die Polizei geht von einer nicht erfüllten Geldforderung als Grund für die Drohung aus.

Stand: 18.09.2020, 07:58