Lebenslange Haft für Mord und Totschlag in Bad Salzuflen

Das Gericht hat den 59-jährigen Pferdewirt wegen Totschlags und wegen Mordes verurteilt. Der Täter habe seinen Bruder aus Heimtücke erschossen - also Mord.

Die Mutter habe gesehen, dass ihr Sohn eine Pistole in der Hand hält und hätte noch fliehen wollen. In diesem Fall ist es Totschlag, so sah es das Gericht.

Lebenslange Haft für Pferdewirt

Der Täter muss jetzt für mindestens 15 Jahre in Haft. Die Familie lebte jahrelang gemeinsam auf einem Hof in Bad Salzuflen und war seit vielen Jahren zerstritten. Es eskalierte, als es zu Erbstreitigkeiten kam.

Die Staatsanwaltschaft am Landgericht Detmold ging davon aus, dass der Angeklagte wegen Erbstreitigkeiten aus Wut und Hass gehandelt habe, weil er den elterlichen Hof nicht erben sollte. Die Verteidigung hatte wegen zerrütteter Familienverhältnisse auf Totschlag plädiert. Nach dem Urteil am Montag kündigte die Verteidigung Revision an.

Angeklagter sei verzweifelt gewesen

Der Angeklagte selbst hatte direkt nach der Tat zunächst geschwiegen. Vor Gericht erklärte er die Tat anders: Er sei verzweifelt gewesen, weil seine Mutter und sein Bruder das Anwesen verkaufen wollten und für ihn ein Lebenstraum geplatzt sei. Er habe aus dem Hof ein Mehrgenerationen-Wohnen machen wollen.

Der Mann soll im September 2021 seine Mutter und seinen Bruder auf dem gemeinsamen Hof in Bad Salzuflen erschossen haben - mit jeweils einem aufgesetzten Genickschuss.

Über dieses Thema berichten wir am Dienstag, 22.3.2022, bei WDR2: Lokalzeit OWL, 06:30 Uhr.