Mordprozess Bielefeld: Ehefrau auf offener Straße erschossen

Ein 59-jähriger Mann aus dem Kreis Minden-Lübbecke soll seine Ehefrau in Preußisch-Oldendorf auf offener Straße erschossen haben. Im Landgericht Bielefeld beginnt am Montag (22.06.2020) der Prozess wegen Mordes gegen den Ehemann.

Vermuteter Tathergang

Am 5. Januar dieses Jahres soll der Angeklagte aus dem Kreis Minden-Lübbecke seine Ehefrau am Busbahnhof in Preußisch-Oldendorf in den Rücken geschossen haben. Trotz der schweren Verletzung versuchte die 54-Jährige sich noch gegen ihren Mann zu wehren und zu flüchten.

Tod trotz Ladehemmung der Mordwaffe

Als der mutmaßliche Täter daraufhin versuchte, ihr in den Kopf zu schießen, hatte die Waffe Ladehemmung. Passanten gelang es kurz darauf, den Angeklagten zu überwältigen und ihm die Waffe abzunehmen. Seine Frau erlag ihren schweren Verletzungen und verblutete noch am Tatort.

Mord aus Rache?

Das Motiv für die Tat soll die Trennung der Frau von ihrem Mann wenige Monate vorher gewesen sein.

Stand: 22.06.2020, 06:42