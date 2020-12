Der 29-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Er soll an der Tötung eines Arbeitskollegen in einer Wohnung bei Meschede beteiligt gewesen sein. Die Leiche des Ukrainers wurde später in einem Maisfeld gefunden.

Der Angeklagte wurde In Polen festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Die Arnsberger Staatsanwaltschaft hatte den Polen per Haftbefehl gesucht. Er saß hier schon einmal in Untersuchungshaft, kurz nachdem die Leiche des Ukrainers gefunden worden war.

Erster Prozess endete mit Freispruch

Damals wurde der Pole aus der Haft entlassen und setzte sich ins Ausland ab. In einem ersten Prozess vor wenigen Wochen wurde er schwer belastet. Bei diesem Prozess ist ein anderer Arbeitskollege frei gesprochen worden. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Das Opfer, der mutmaßliche Täter und Arbeitskollegen hatten vor der Tat in einem Haus im Meschede-Calle zusammen geredet und getrunken.