Dieser Sommer steht im Planetarium Münster ganz im Zeichen des Mondes. Mit einer Reihe von Veranstaltungen erinnert das Planetarium damit an die erste Mondlandung vor 50 Jahren.

Im Mittelpunkt steht die große Planetariumsshow "Apollo - 50 Jahre Mondlandung" im münsterschen Naturkundemuseum am Aasee. Sie wurde in Kooperation mit dem Planetarium in Berlin entwickelt, teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag (25.06.2019) mit.

Original-Material der NASA