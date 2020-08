Möglicher Brandanschlag auf Tönnies-Villa: Staatsschutz ermittelt

Die Gegenstände wurden am Donnerstag in der Nähe des Wohnhauses des Tönnies-Chefs in Rheda-Wiedenbrück gefunden. Das bestätigte die Polizei Bielefeld. Zwar hätten die Gegenstände nicht gebrannt, seien aber dazu in der Lage gewesen.

Fackeln, Feuerzeuge und Behälter mit Flüssigkeiten seien jedoch so weit vom Haus entfernt deponiert worden, dass sie auch im Falle eines Entzündens keine Gefahr für die Bewohner dargestellt hätten, so die Polizei.

Politischer Hintergrund nicht auszuschließen

Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz in Bielefeld die Ermittlungen übernommen. Bisher ist bekannt, dass ein Bekennerschreiben eingegangen ist. Das hat Tönnies-Sprecher André Vielstädte am Samstag bestätigt.

In dem Schreiben, das der Lokalredaktion der Zeitung "Die Glocke" in Kopie vorliegt, bekennen sich zwei Organisationen zu der Tat: Die "Revolutionären Aktionszellen" und die "Animal Liberation Front". Sie sprechen von einer gemeinsamen Aktion gegen den Konzern-Chef Tönnies.

Immer wieder Morddrohungen gegen Tönnies

An mehreren Stellen in dem zweiseitigen Brief soll eine geistige Nähe zur Roten Armee Fraktion (RAF) erkennbar sein. Laut der Firma Tönnies sei inzwischen auch die Generalbundesanwaltschaft in die Ermittlungen eingeschaltet worden.

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in dem Fleischbetrieb hatte es immer wieder Morddrohungen gegen den Konzern-Chef gegeben.