Corona-Tests im Kreis Gütersloh durch mobile Teams abgeschlossen

Alle vorgesehenen 7.000 Corona-Abstriche für den Virus-Test im Kreis Gütersloh sind abgeschlossen. Das gab Ministerpräsident Armin Laschet in einer Pressekonferenz am Sonntag (21.06.2020) bekannt. Landrat Sven-Georg Adenauer kündigte an, dass sich alle Bürger des Kreises demnächst kostenlos testen lassen könnten.

Auf den Hinweis Adenauers, er könne sich vorstellen, dass das Tönnies zahle, reagierte das Unternehmen umgehend: "Wir stehen zu unserer Verantwortung und übernehmen die Kosten für einen freiwilligen flächendeckenden Test im Kreis Gütersloh", teilt der Pressesprecher mit. Details wolle das Unternehmen mit der Kreisverwaltung abstimmen.

Mobile Teams suchen nach Infizierten

40 Teams von Dolmetschern, Mitarbeitern der Ordnungsämter und des DRK waren mit drei bis vier Personen in etwa sechs Städten und Gemeinden im Kreis Gütersloh unterwegs. Sie suchten die Hotspots in 1.300 Wohnungen auf, nahmen Abstriche und stellten die Dokumentation von Infektionsketten sicher. Mit 65 Soldaten unterstützt die Bundeswehr diese Teams der Behörden dabei, Infizierte zu finden.

THW und DRK Liefern Versorgungspakete

Verpflegung "to go" vom THW Gütersloh für die Corona-Teams

Die Versorgung der Teams, die den ganzen Tag lang unterwegs sind, wird durch THW und DRK sicher gestellt. Am Vormittag wurden am Kreishaus Gütersloh Versorgungspakte für den Einsatz am Sonntag ausgeteilt. Zugeliefert werden sie vom Ortsverband Gütersloh des Technischen Hilfsdienstes.

Essen für 170 Team -Kräfte

THW Gütersloh bereitet Essen für Mobile Corona-Teams