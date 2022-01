Ehemaliges Handelsschiff

Vermutlich war das Wrack ein Handelsschiff, das vor 900 Jahren bei Lippetal in Not geraten war. Hobbytaucher hatten es in der Lippe entdeckt. In Schleswig wird das Bootswrack aus dem 12. Jahrhundert nun für mehrere Jahre in einem Konservierungsbecken liegen. Dadurch wird es haltbar gemacht. Danach soll es weiter erforscht und für eine spätere Ausstellung in einem Museum rekonstruiert werden.

Großes Interesse der Museen

Welches Museum das sein wird, ist bislang noch nicht entschieden. Inzwischen haben aber schon verschiedene Häuser Interesse bekundet, das seltene Wrack dann der Öffentlichkeit zu zeigen.

Stand: 18.01.2022, 11:17