Tabu in der katholischen Kirche: 125 Mitarbeiter bekennen sich als queer

Personal in Pfarreien, Religionslehre und Caritas bricht ein Tabu in der katholischen Kirche und bekennt sich als queer. So bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen, die sich nicht in dem traditionellen katholischen Rollenbild von Mann und Frau wiederfinden.

Mit beruflichen Nachteilen rechnen

Pfarrer Bernd Mönkebüscher aus Hamm, der sich vor zwei Jahren zu seiner Homosexualität bekannte, erklärte, dass die #OutInChurch-Aktion inspiriert sei durch eine "Coming-Out"-Aktion von Schauspielern und Schauspielerinnen. In dieser hatten die damaligen Unterzeichner kritisiert, dass sich viele nicht offen zu ihrer sexuellen Orientierung bekennen könnten, weil sie dann mit beruflichen Nachteilen rechnen müssten.