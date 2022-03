Diagnose Krebs: "Das Leben passiert jetzt"

WDR : Was bedeutet Leben heute für Sie?

Gosch: In den vergangenen Monaten habe ich mitbekommen, wie Menschen, die mir nahe standen, an Krebs gestorben sind. Das prägt mich natürlich. Leben bedeutet für mich, morgens aufzuwachen und dankbar zu sein, dass ich noch da bin und dass ich atme. Ich erfreue mich an Momenten, nicht an Dingen.

WDR : Wie erleben Sie Unterstützung?

Gosch: Am Anfang der Diagnose durfte mein Mann für ein Jahr zu Hause bleiben. Seine Arbeitskollegen hatten Überstunden für ihn gespendet. Das war überwältigend und wir sind so dankbar dafür. Da ich medizinisch austherapiert bin, ruht meine große Hoffnung auf einer speziellen Viren-Therapie.

Jennifer Gosch genießt wertvolle Momente mit ihrer Familie

Da die Krankenkasse diese Behandlung nicht unterstützt, habe ich eine Spendenaktion gestartet, um diese finanzieren zu können. Es ist unglaublich, wie viele Menschen mir helfen möchten. Das ist ein großer Segen.

WDR : Leben und Tod - es liegt so nah beinander, und doch spricht man nie über den Tod. Warum?

Gosch: Sobald man die Worte ausspricht, wird es auf einmal "realistisch" und man muss sich damit auf ganz andere Weise auseinandersetzen. Dabei gehört der Tod genauso zum Leben wie die Geburt. Er sollte nicht tabuisiert werden. Ich spreche darüber und es ist ok. Ich habe auch schon Pläne für den Fall gemacht.