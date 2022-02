Halterner Katholiken bauen Klagemauer zu Missbrauchsskandal

Seelsorger und Ehrenamtliche haben vor dem Altarraum der Halterner Sixtus-Kirche die fast zwei Meter hohe Mauer aus Gittersteinen aufgebaut. Auf Zetteln können Kirchenbesucher und -Besucherinnen notieren, was sie zum Missbrauchsskandal oder zu anderen Themen rund um Kirche denken und diese dann an die Klagemauern heften.

In die Mauer sollen Zettel gesteckt werden

Am Aschermittwoch, 2. März, werden in der Pfarreikirche St. Sixtus im Rahmen der Heiligen Messe die Beiträge aus allen Kirchen in einer großen Installation zusammengeführt. " Jeder ist dazu eingeladen, bis dahin seine Meinung per Stift und Zettel festzuhalten und wie beim Vorbild in Jerusalem in die Maueröffnungen zu stecken ", sagt Pfarrer Michael Ostholthoff.

Gemeinde bezieht Stellung

Pfarrer Ostholthoff will Schweigen beenden

Die Mauer ist Bestandteil einer großen Aktion unter dem Motto "Wir beziehen Stellung". Auch in den anderen Kirchen der Pfarrei sind symbolische "Klagemauern" in etwas kleinerer Version zu finden, die ebenfalls dazu einladen, Wut, Fassungslosigkeit oder Bedrücktheit schriftlich zum Ausdruck zu bringen. " Schweigen ist keine Option ", findet Pfarrer Michael Ostholthoff.

" Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen aus ihrer Sprachlosigkeit herauskommen und Worte für das finden, was sie in ihrem Herzen bewegt. Wir müssen das Schicksal der Opfer ernst nehmen, ihnen Gehör verschaffen und Ihnen Mut machen ", so Pfarrer Michael Ostholthoff. Die Kirche müsse bereit dazu sein, zu sagen, dass sie Fehler gemacht hat.

"Eine Kirche, die nicht dient, dient zu rein gar nichts." Michael Ostholthoff

Pfarrer in Haltern am See

Petition an Bischof Genn

Zuletzt hatten Pfarreiratsmitglieder, Kirchenvorstandsmitglieder und das Pastoralteam der Halterner Gemeinde bereits ein Stellungnahme verabschiedet, um die Haltung der Pfarrei zu dem scheinbar nicht enden wollenden Skandal zu verdeutlichen. Sie bildete den Auftakt zu einer Reihe weiterer Aktionen, an denen sich alle Halterner beteiligen können, um ihre Solidarität mit den Opfern kirchlichen Missbrauchs zu bekunden.