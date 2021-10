Missbrauchskomplex Münster: Urteil gegen Mutter erwartet

Die Staatsanwaltschaft hat eine zehnjährige Haftstrafe für die 32-Jährige gefordert, unter anderem wegen der Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Sie soll gewusst haben, dass ihr damaliger Lebensgefährte Adrian V. ihren heute zwölfjährigen Sohn immer wieder missbrauchte. Die Verteidigung plädierte auf sechs Jahre Haft.

Angeklagte legte Teilgeständnis ab

Die 32-Jährige hat nach Angaben eines Gerichtssprechers ein Teilgeständnis abgelegt. Demnach will sie ab Oktober 2019 vom Missbrauch ihres Sohnes durch ihren Lebensgefährten gewusst haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr hingegen vor, schon früher davon gewusst haben. Zudem soll sie sich selbst an einzelnen Taten beteiligt haben. Unter anderem – so der Vorwurf – habe sie ihren Sohn ermutigt, sexuelle Handlungen an ihrem Lebensgefährten vorzunehmen.

Übergriffe im Urlaub offenbart?

Das Paar lebte unter anderem in diesem Mehrfamilienhaus in Münster

Dass ihr Lebensgefährte Adrian V. den Jungen immer wieder vergewaltigt hat, soll er der angeklagten Frau in einem Urlaub gestanden haben. Die Ermittler fanden auch die Aufnahme eines Gespräches zwischen den beiden, in dem es um den Missbrauch gegangen sein soll. Der Missbrauch soll überwiegend in der gemeinsamen Wohnung stattgefunden haben.