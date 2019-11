Münsters Bischof spricht mit Gemeinde über Missbrauch

Das blieb auch so, als der Bischof dann doch noch kurz vor die Tür kam und versprach, dass er sich demnächst vor der gesamten Gemeinde seiner Verantwortung stellen werde. Die Gemeindemitglieder wollen einfach nicht mehr länger warten. Der Entschuldigungsbrief, den der Bischof in der vergangenen Woche geschrieben hatte, der reiche ihnen nicht. Am Freitag will sich Bischof Genn zu dem Gespräch in Wadersloh äußern.