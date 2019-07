Am fünften Prozesstag in den Missbrauchsfällen von Lügde sind am Freitag (12.07.2019) weitere Zeugen geladen. Sie geben einen Einblick, wie sich der Angeklagte vermutlich die Zuneigung seiner Opfer erkauft hat.

" Hey Papabär ", so lautet die Anreden in vielen Mails, die eine Zeugin an den Angeklagten Andreas V. schrieb. Die Vorsitzende Richterin am Landgericht Detmold, Anke Grudda, zitiert aus einer Reihe von Mails, die der Angeklagte von seinen mutmaßlichen Opfern bekommen und geschrieben hatte.

Missbrauch in Lügde: Opfer-Anwältin Anke Blume

Dabei wird deutlich, wie der Angeklagte Andreas V. sich die Zuneigung der Kinder erkauft haben soll. Über Wochen, so geht es aus den E-Mails hervor, habe Andreas V. den Kindern zum Beispiel versprochen, ein Handy oder einen Computer zu besorgen. Dabei wurden die Kinder offensichtlich hingehalten. Gleichzeitig forderte der Angeklagte die Zuneigung der Kinder ein: "Er habe keine Küsschen bekommen" , so ein Zitat aus einer Mail.

Gericht befragt weitere Zeugen

Ursprünglich sollten im Prozess um die Missbrauchsfälle von Lügde am Freitag (12.07.2019) sechs Zeugen gehört werden. Zwei Zeuginnen haben aber abgesagt.

Opfer fühlen sich schuldig

Anke Blume, die Anwältin dieser Zeuginnen, die eigentlich aussagen wollten, verlas eine Erklärung der mutmaßlich Geschädigten. Darin machte sie deutlich, wie schwierig es ist, über die Geschehnisse zu sprechen.